Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал поражение в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0. Голами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

«Спартак» быстро забил. Это основная разница. После был равный матч, но «Спартак» был более эффективным. Это была месть после последней игры? Тогда у себя мы обыграли их с большой разницей, как они нас. Но у нас и у «Спартака» открытый футбол, интересное видение игры. В тот раз выиграли мы, в этот — они. Это футбол», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Зенит» (36).