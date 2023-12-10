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Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре прокомментировал поражение в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0. Голами отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Промес – 2'     2:0 Соболев – 8'     3:0 Мартинс Перейра – 50'    

«Спартак» быстро забил. Это основная разница. После был равный матч, но «Спартак» был более эффективным. Это была месть после последней игры? Тогда у себя мы обыграли их с большой разницей, как они нас. Но у нас и у «Спартака» открытый футбол, интересное видение игры. В тот раз выиграли мы, в этот — они. Это футбол», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. «Крылья Советов» находятся на шестой строчке, заработав 29 очков. Лидирует «Зенит» (36).

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