Тренер «Реала» Анчелотти — о ничьей с «Бетисом»: это была хорошая игра с правильным итогом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о минувшем матче испанской Примеры, в котором его подопечные сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

«Это был хороший матч, в котором здорово себя проявили обе стороны, результат правильный. Мы пропустили гол на отрезке игры, когда мы были лучше, но «Бетис» не заслуживал поражения, ведь он играл так же хорошо, как и мы. Иногда всё происходит не так, как нам хочется», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, после 16 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Ла Лиге «Бетис» заработал 26 очков и расположился на седьмой строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.