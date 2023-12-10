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«Балтика» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся калининградская «Балтика» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга чемпионата России «Рубин» дома победил «Балтику» со счётом 1:0. В составе казанского клуба отличился полузащитник Валентин Вада.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков. Лидирует «Зенит» (36).