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Мохамед Салах высказался о 200-м голе за «Ливерпуль»

Мохамед Салах высказался о 200-м голе за «Ливерпуль»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас» (2:1). Футболист отметился 200-м голом за клуб во всех турнирах.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Матета – 57'     1:1 Салах – 76'     1:2 Эллиотт – 90+1'    
Удаления: Айю – 75' / нет

«Я думаю, самое главное, что мы выиграли. Было действительно тяжело, но, конечно, когда ты побеждаешь и забиваешь голы, это отличное чувство. Я рад достижению, а также тому, что команда выиграла матч.

Я вижу характер у команды, мы продолжаем бороться до конца. Мы сделали так в этой игре и в предыдущих. Мы извлекаем из этого что-то положительное.

Конечно, сейчас у нас как бы новая команда, потому что в стартовом составе шесть-семь новых игроков. Нам просто нужно дать им наш совет – мне, Вирджилу и остальным ребятам. Они многому учатся, они действительно хорошие ребята и способны учиться. Я беру это из 2019 года. Думаю, что есть сходство, но, конечно, ребята тоже многого добиваются – мы должны отдать им должное. Я уверен, что в этом году мы сможем сделать что-то особенное», — приводит Салаха официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на TNT Sports.

Турнирная таблица АПЛ
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