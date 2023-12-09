Мощный камбэк от «Ливерпуля»! Спасло глупое удаление у соперника

«Ливерпуль» приехал в гости на матч с «Кристал Пэлас» и бóльшую часть встречи выглядел не лучше соперника. Лондонцы намного меньше владели мячом, но создавали не менее острые моменты. И даже заработали пенальти в первом тайме, но VAR призвал главного арбитра посмотреть повтор из-за фола на Эндо.

Пенальти в пользу «Пэлас» отменили, но хозяева заработали ещё один. Небрежно сыграл Куанса. 20-летний центральный защитник ударил по ноге Матета и при этом даже не дотянулся до мяча. Хотя в этой ситуации нападающий был спиной к воротам и в целом ван Дейк контролировал ситуацию. С пенальти точно пробил пострадавший – 1:1.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» Фото: Кадр из видео

Дальше игру во многом перевернуло удаление Джордана Айю. Он получил достаточно глупую первую жёлтую карточку, подбежав к мячу, который «Ливерпуль» вводил в игру – не дал быстро разыграть стандарт. Вторая жёлтая на 75-й минуте была показана за срыв контратаки. После этого эпизода у гостей не было ни одного удара в створ, а после удаления гости выглядели действительно лучше «Пэлас».

Сначала Салах (не без помощи рикошета) забил свой 150-й мяч в АПЛ и 200-й за «Ливерпуль» во всех турнирах. А на 90+1-й минуте отличился вышедший на замену Эллиотт, который протащил мяч и, немного не дойдя до штрафной, приложился в ближний. Не совсем в угол, но получилось всё равно неожиданно для вратаря «Пэлас».

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Интересно, что этот вратарь – Реми Мэттьюз, который уже 2,5 года в команде, но только теперь дебютировал в АПЛ (вышел на замену). Ну и отдельно стоит отметить Алисона, который вернулся после травмы и сделал несколько классных сейвов: один из них – в самой концовке.