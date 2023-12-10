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Нападающий «Сампдории» устроил встряску Пирло, празднуя с ним свой дубль

Нападающий «Сампдории» устроил встряску Пирло, празднуя с ним свой дубль
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Вчера, 9 декабря, состоялся матч 16-го тура итальянской Серии В между «Сампдорией» и «Лекко». Встреча прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. «Сампдория» одержала победу со счётом 2:0 благодаря дублю 21-летнего нападающего Себастьяно Эспозито. Он сильно тряс главного тренера своей команды Андреа Пирло, празднуя с ним успех в этой игре.

Эспосито устроил встряску Андре Пирло:

Напомним, Андреа Пирло возглавил «Сампдорию» этим летом. Контракт клуба с итальянским специалистом рассчитан до лета 2025 года. Ранее Пирло был главным тренером туринского «Ювентуса» и стамбульского «Фатих Карагюмрюк».

В данный момент «Сампдория» находится на 10-й строчке турнирной таблицы второго по силе итальянского футбольного дивизиона, набрав 19 очков после 16 проведённых матчей.

Турнирная таблица Серии В
Италия - Серия B . Серия В. 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Сампдория
Генуя
Окончен
2 : 0
Лекко
Лекко
1:0 Эспозито – 40'     2:0 Эспозито – 72'    
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