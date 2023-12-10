«Атлетико» — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Альмерия». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Игра начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 14 туров Ла Лиги «Атлетико» набрал 31 очко и занимает четвёртое место, однако у «матрасников» ещё есть одна игра в запасе. После 15 туров испанского чемпионата «Альмерия» заработала четыре очка и расположилась на 20-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Атлетико» и «Альмерия» не смогли выявить победителя, сыграв со счётом 1:1. Во втором круге «матрасники» обыграли «Альмерию» со счётом 2:1.