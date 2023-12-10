Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: приход Рибалты в «Спартак» может пойти Абаскалю на пользу

Александр Бубнов: приход Рибалты в «Спартак» может пойти Абаскалю на пользу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном назначении Хавьера Рибалты на должность спортивного директора «Спартака». Вчера, 9 декабря, в матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0.

«Скорее всего, после этой крупной победы разговоры о смене главного тренера утихнут до весны. Абаскаля не будут убирать до конца сезона. Потом уже посмотрят на результаты команды. «Спартак» сохраняет шансы даже на чемпионский титул, а впереди зима, и можно усилить проблемные позиции качественными футболистами.

Приход Рибалты может пойти на пользу Абаскалю. Испанцы способны найти общий язык за время паузы в чемпионате. Может даже произойти и усиление позиций главного тренера в команде. И далеко не факт, что летом ему будут искать замену», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Спартак» может сделать новую ошибку. Рибалта — не системный менеджер
«Спартак» может сделать новую ошибку. Рибалта — не системный менеджер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android