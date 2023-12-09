«Спартак» может сделать новую ошибку. Рибалта — не системный менеджер

В «Зените» Хавьер не показал то, чего от него так долго ждали.

На момент прочтения этого текста Хавьер Рибалта уже провёл переговоры с высшим руководством «Спартака». Скорее всего, приехал в стильном костюме, с солидной презентацией и использовал всевозможные НЛП-приёмы, чтобы красиво себя подать. Этому он научился ещё в Испании. Там он усвоил: коммуникативные таланты часто важнее профессиональных. Это не хорошо и не плохо. Зачастую просто факт.

В Испании Рибалта познакомился с Мауро Педерцоли – известным итальянским менеджером, который и выдал Хавьеру тот самый необходимый жетон, чтобы подняться из мало кому интересного скаута низших дивизионов поближе к элите. Малоизвестного специалиста пригласили в «Торино». Каждый день свежие рубашки, красивый костюм – он совершенно не смахивал на типичного скаута. Я знаком с несколькими. И зачастую они не пугаются образов гика: футболка, слегка помятый свитер и мысли, которые невозможно разгадать. Хавьер уже тогда был другим, чётко понимая свою цель. Оставаться невзрачным скаутом итальянского середняка – это не его путь. Появлялись нужные знакомства, эти люди одобрительно отзывались о молодом человеке, который в их представлении точно что-то смыслил в футболе.

Рибалта в «Ювентусе» Фото: juventus.com

Дальше – «Милан», «Ювентус», «МЮ»… Впечатляющее резюме к 39 годам, не так ли?

Но ключевое – везде не самая приметная роль. Главный или шеф-скаут пусть и большого клуба – это в основном тихая кабинетная работа. Обзвоны коллег, распределение заданий, вычитка отчётов – Хавьер будто бы и не скрывал, что проработать в таком формате до конца жизни ему не мечталось. Хотя в «Ювентусе», где он трудился пять лет, его ценили. А когда он ушёл, ESPN выпустил большой текст, что туринцы потеряли «секретное оружие».

Но сам Рибалта всё это время стремился к более статусной работе. И поэтому без долгих уговоров согласился поменять уже тёплый кабинет офиса «Манчестер Юнайтед» (туда он ушёл из «Ювентуса») на «Зенит». Всё дело в том, что в Петербурге ему предложили должность спортивного директора. Новый функционал и круг обязанностей. Большой клуб, еврокубки – к этому Хавьер шёл все 12 лет после финиша профессиональной карьеры. И в 2018-м дошёл.

Вы уже точно могли видеть список трансферов при Рибалте в Петербурге. Первый – имиджевый. Притащил из Италии Клаудио Маркизио, который вскоре окончательно сломал себе колени. Но при этом получил немало денег. После – Хавьера обязали согласовывать свои решения с бóльшим количеством людей. Эксперимент с первым переходом назвали неудачным.

За следующие окна в Петербурге оказались:

сезон-2018/2019: Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Клаудио Маркизио;

сезон-2019/2020: Малком, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой;

сезон-2020/2021: Вендел, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков.

Как описывают происходящее свидетели, в первые полгода Рибалта был счастлив. Улыбка не сходила с лица, а каждый следующий костюм выглядел свежее прежнего. Он живо, но корректно интересовался всеми процессами в клубе: от трансферов главной команды до работы столовой на базе. Это не фигура речи. Постоянные совещания, прекрасный контакт с высшим руководством и множество идей, которые он презентовал перед назначением. Возможно, ту же самую презентацию он использовал для «Спартака». Про масштабы, развитие, титулы… Всё как и должно быть у большого профи.

Но со временем кое-что изменилось. И в «Зените» постепенно поняли, что не получат от Хавьера желаемого. А именно – системной работы. В руководстве хотели, чтобы на Рибалте замкнулось всё – от работы академии до главной команды. Но сам испанец примерно после первых успешных трансферов видел свою миссию в другом – вести переговоры по топ-футболистам, красоваться харизмой, а условной молодёжью могут заняться другие. Существовала и другая точка зрения – якобы идеи Хавьера всячески блокировали в академии сине-бело-голубых. Но так или иначе до выстраивания полноценной вертикали он так и не дошёл.

Рибалта с Семаком Фото: fc-zenit.ru

Переговоры – да. Это было его. Но важно: далеко не всех игроков, которых «Зенит» тогда подписал, нашла команда Рибалты. Уже к тому моменту штаб Сергея Семака постепенно забирал себе функции селекционного отдела, предлагая разные варианты. Примерно в этот момент, по слухам, Хавьер аккуратно и начал намекать, что готов привезти в «Зенит» сильного европейского спеца – и Семак, в общем-то, не нужен. Намёки были хитрыми и изощрёнными. Но скинуть главного тренера ему никто не дал.

Через какое-то время проявилось ещё одно не самое приятное качество Рибалты. «Почувствовав власть, он будто стал ей упиваться. Мог нагло влезть совершенно не в свою задачу, повторяя, что он босс и имеет право всё решать», – сказал «Чемпионату» один из собеседников, знакомых с Хавьером.

Примерно через два года обе стороны поняли, что пора с этим заканчивать. В руководстве не дождались новационных действий от спортдира, сам Хавьер тоже будто бы зачах. Нет, до последнего на публике он был мил, дружелюбен и открыт. Как настоящий европеец. Но активность его резко снизилась. В последние полгода перед уходом Рибалта даже перестал коммуницировать с российскими агентами. Будто пропал. Поэтому они выходили напрямую на Александра Медведева, Андрея Аршавина и остальных.

В апреле 2021 года, за два месяца до окончания контракта, клуб объявил об уходе Хавьера и изменении спортивного блока. Для «Зенита» даже хорошо, что директор на какой-то момент выпал из процессов. Поняли, что могут обходиться без посредника между всеми. С того момента в клубе нет этой должности. А успешные трансферы – есть.

Дальше – «Парма», где властолюбие, со слов источников, никуда не делось, а траты остались. И «Марсель», где амбициозный спортивный директор всадил около € 200 млн за несколько трансферных окон. Но прорыва не случилось.

Не уверен, что «Спартаку» подходит подобный специалист. Хотя бы потому, что там уже есть Пол Эшуорт, который вроде бы и чем-то занимается, но никто до конца не понимает чем. Красно-белым нужен человек, который спокойно будет приходить в офис в слегка помятом свитере и профессионально делать свою работу. Не светить улыбкой, а писать заключения по игрокам, выстраивать вертикаль и вести переговоры. Работать на клуб, а не делать так, чтобы клуб стал дополнением его статуса в обществе.

Но если вся титаническая работа по поиску кандидатов у «Спартака» сначала свелась к Эшуорту, а потом и к Рибалте, то большие вопросы вызывают люди, организовавшие поиск кандидатов. Хотя ещё есть Томаш Амарал из «Бенфики» – и, по предварительному анализу, для этой работы он точно подходит больше Рибалты.