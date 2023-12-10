Игрок «Оренбурга» ответил на вопрос, стал ли он более известным в городе, забив «Спартаку»

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков рассказал, стал ли он более узнаваемым, забив победный мяч в ворота московского «Спартака» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В той встрече «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.

«Победный гол «Спартаку» в Кубке России сделал меня более узнаваемым в городе? Нет. Люди и без этого узнавали, но в Оренбурге всё очень спокойно, нет каких-то сложностей из-за внимания болельщиков.

Мог ли представить, что однажды забью самой популярной команде России? Вряд ли. В футбольную школу в Рязани пошёл в семь лет, а через три года тренер отвёз меня на просмотр в Егорьевск, и я сразу попал в училище олимпийского резерва № 5. С 10 лет стал жить один — родители иногда забирали меня на выходные. Первое время было непривычно, скучал по маме и папе. Хотя помогало то, что в школе было много рязанских ребят», — приводит слова Титкова «Матч ТВ».