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Антон Зиньковский: подштанники, носочки — и всё, ничего себе не отморозил

Антон Зиньковский: подштанники, носочки — и всё, ничего себе не отморозил
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как готовился к погодным условиям матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов».

«Что в Грозном, что у нас поле было хорошее. Оно держало, нормально на нём бегалось. Как готовился к морозу? Ничего необычного не было. Всё как всегда: подштанники, носочки и всё. В стандартном режиме. Ещё когда на разминку вышли, чувствовалось, что не так сильно холодно. Нормально. Ничего не отморозил (улыбается)», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 17-м туре чемпионата России по футболу «Спартак» на выезде уступил «Ахмату» со счётом 1:2. В 18-м туре красно-белые дома разгромили «Крылья Советов» — 3:0.

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