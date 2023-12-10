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Полузащитник «Крыльев» Гарре прокомментировал результаты команды в первом круге чемпионата

Полузащитник «Крыльев» Гарре прокомментировал результаты команды в первом круге чемпионата
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Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился мнением о результатах, которые самарская команда продемонстрировала в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, мы хорошо поднялись, хорошо выглядим. Мы проделали хорошую работу и можем конкурировать с любой командой в РПЛ. Думаю, это очень хорошо для клуба», — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место. В последнем матче РПЛ перед перерывом на зимнюю паузу самарский клуб проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:3.

В нынешнем сезоне Гарре принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

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