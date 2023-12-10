Андрей Мостовой: верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (1:0), а также высказался о предстоящем матче «Краснодар» — ЦСКА. Встреча в Краснодаре состоится сегодня, 10 декабря. Начало игры — в 19:45 мск.

«Тяжёлая была игра. Конечно, хорошо, что забили в самом начале игры и зон после этого побольше стало. Но потом получилось так, что играли по счёту. Поэтому матч такой не результативный получился. Во втором тайме, когда «Пари НН» пошёл в атаку, игра обоюдоострой стала. Но сопернику создать что‑то не дали, и, самое главное, выиграли. Мне кажется, все хорошо отрабатывали, были на поле командой.

«Зенит» после этой победы вышел на первое место? Верю, что ЦСКА отнимет очки у «Краснодара». Шанс есть, и довольно большой. У армейцев — очень хорошая команда, в которой к тому же есть Чалов с Акинфеевым», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».