«Мы слишком много жалуемся на судейство». Иско — о чрезмерной критике в адрес арбитров

Атакующий полузащитник «Бетиса» Иско заявил, что в современном футболе люди уделяют разговорам о качестве судейства слишком много внимания.

«Сегодня слишком много говорят об арбитрах. Мы все много жалуемся. Мне не нравится тенденция, набирающая обороты в футболе с появлением множества программ, которые посвящены обсуждению действий судей. Футбол прекрасен, и мы не должны тратить время на размышления о том, насколько хорошо или плохо свистит судья. Появилось больше камер, но и арбитров стали критиковать больше. Что нам стоит сделать, так это посвятить себя игре в футбол», — приводит слова Иско Footmercato со ссылкой на Movistar.

Напомним, Иско перешёл в «Бетис» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. За это время 31-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Иско составляет € 8 млн.