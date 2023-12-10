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«Мы слишком много жалуемся на судейство». Иско — о чрезмерной критике в адрес арбитров

«Мы слишком много жалуемся на судейство». Иско — о чрезмерной критике в адрес арбитров
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Атакующий полузащитник «Бетиса» Иско заявил, что в современном футболе люди уделяют разговорам о качестве судейства слишком много внимания.

«Сегодня слишком много говорят об арбитрах. Мы все много жалуемся. Мне не нравится тенденция, набирающая обороты в футболе с появлением множества программ, которые посвящены обсуждению действий судей. Футбол прекрасен, и мы не должны тратить время на размышления о том, насколько хорошо или плохо свистит судья. Появилось больше камер, но и арбитров стали критиковать больше. Что нам стоит сделать, так это посвятить себя игре в футбол», — приводит слова Иско Footmercato со ссылкой на Movistar.

Напомним, Иско перешёл в «Бетис» перед началом текущего сезона на правах свободного агента. За это время 31-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Иско составляет € 8 млн.

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