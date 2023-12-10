«Эвертон» — «Челси»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер (Ашингтон). Игра начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Макнил, Янг, Гейе, Гарнер, Дукуре, Калверт-Льюин.

«Челси»: Санчес, Джеймс, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Палмер, Галлахер, Мудрик, Броя.

Фото: Официальный аккаунт ФК «Эвертон» в соцсети Х (ранее Twitter)

Фото: Официальный аккаунт ФК «Челси» в соцсети Х (ранее Twitter)

После 15 туров АПЛ «Эвертон» набрал 10 очков и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и расположился на 10-й строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Челси» победил «Эвертон» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 2:2.