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«Балтика» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:45

«Балтика» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:45
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга чемпионата России по футболу «Рубин» дома победил «Балтику» со счётом 1:0. В составе казанского клуба отличился аргентинский полузащитник Валентин Вада.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 17 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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