Дьяков: ничья с «Факелом» испортит настроение «Динамо» — могли быть рядом с «Зенитом»

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Динамо» (1:1).

«Факел» — дисциплинированная команда. Они такими были и до Ташуева. В Воронеже классные болельщики, да и на таком поле тяжело играть: нивелируется техника и индивидуальное мастерство, а на первый план выходят бойцовские качества. В матче с «Динамо» был и снег, и мороз, а у московской команды игроки более техничные.

Ничья с «Факелом» испортит настроение «Динамо» перед перерывом, потому что команда Лички вела в счёте, надо было додержать. На таком поле гораздо проще удерживать счёт, чем созидать. Потеряли два очка, а могли бы сейчас быть рядом с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.