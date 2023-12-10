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Дьяков: ничья с «Факелом» испортит настроение «Динамо» — могли быть рядом с «Зенитом»

Дьяков: ничья с «Факелом» испортит настроение «Динамо» — могли быть рядом с «Зенитом»
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Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Динамо» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гладышев – 29'     1:1 Максимов – 79'    

«Факел» — дисциплинированная команда. Они такими были и до Ташуева. В Воронеже классные болельщики, да и на таком поле тяжело играть: нивелируется техника и индивидуальное мастерство, а на первый план выходят бойцовские качества. В матче с «Динамо» был и снег, и мороз, а у московской команды игроки более техничные.

Ничья с «Факелом» испортит настроение «Динамо» перед перерывом, потому что команда Лички вела в счёте, надо было додержать. На таком поле гораздо проще удерживать счёт, чем созидать. Потеряли два очка, а могли бы сейчас быть рядом с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ
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