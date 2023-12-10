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«Атлетико» обыграл «Альмерию» и поднялся на третье место в Ла Лиге, обойдя «Барселону»

«Атлетико» обыграл «Альмерию» и поднялся на третье место в Ла Лиге, обойдя «Барселону»
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Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Альмерия». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Атлетико» обыграл «Альмерию» со счётом 2:1.

В начале встречи, на 17-й минуте, Альваро Мората открыл счёт в матче, выведя «Атлетико» вперёд. Вскоре, уже на 22-й минуте, Анхель Корреа удвоил преимущество «матрасников» во встрече. Во втором тайме, на 62-й минуте, Лео Баптистао отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 2:1, победа «Атлетико».

Испания - Примера . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Альмерия
Альмерия
1:0 Мората – 17'     2:0 Корреа – 22'     2:1 Баптистау – 62'    

После результата данного матча «Атлетико» набрал 34 очка в 15 матчах и поднялся на третье место в таблице, обойдя «Барселону». «Альмерия» за 16 туров испанского чемпионата заработала четыре очка и располагается на последней, 20-й строчке.

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