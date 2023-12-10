Гол «Оренбурга» на 90+4-й минуте позволил вырвать ничью в матче с «Сочи»
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Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Оренбург». Команды сыграли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Стартовый свисток встречи прозвучал в 16:30 мск.
Первый гол в матче был забит на 42-й минуте первого тайма. С передачи 38-летнего эквадорца Кристиана Нобоа отличился нападающий «Сочи» Иван Игнатьев. На 90+4-й минуте игрок гостей Данила Хотулёв сравнял счёт.
После этой игры в активе «Сочи» стало 11 очков. Клуб продолжает располагаться на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 15 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Давида Деограсии остались на 15-м месте в чемпионате.
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