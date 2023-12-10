Личка рассказал, почему перешёл на схему в три защитника при счёте 1:1 с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1) рассказал, почему перешёл на схему в три центральных защитника при счёте 1:1.

«Почему выпустил Николаса Маричала и перешёл на схему в три центральных защитника при счёте 1:1? «Факел» много отдавал длинных передач вперёд в борьбу, а Бальбуэне и Фернандесу было нелегко её постоянно выигрывать. Поэтому Маричал им помог в концовке в этой борьбе», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

Напомним, счёт в матче открыл Ярослав Гладышев после скидки партнёра Константина Тюкавина. В конце игры Максим Максимов реализовал 11-метровый и сравнял счёт.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками. «Факел» находится на 11-м месте с 21 очком.