«Барселона» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Игра начнётся в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 38 очков и расположилась на второй строчке.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.