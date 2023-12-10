«Барселона» — «Жирона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 23:00
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Игра начнётся в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 15 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, «Жирона» после аналогичного количества матчей заработала 38 очков и расположилась на второй строчке.
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» победила «Жирону» со счётом 1:0, а во втором круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.
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