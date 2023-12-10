В «Факеле» призвали РПЛ решить проблему матчей в плохую погоду

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о проблеме проведения матчей в плохую погоду в декабре, предложив РПЛ начинать чемпионат раньше летом.

«По мне, не нужно устраивать никаких переходов в обратную сторону на систему «весна-осень». Просто нужно начинать играть летом немного раньше, за что на общем собрании РПЛ перед началом сезона мы и голосовали.

Летом мы отдыхаем чуть меньше, чем европейские чемпионаты, а зимой намного больше, чем они. Мы должны начинать летом немного раньше, чем в последние годы. Это моя позиция, с 5 по 10 июля мы спокойно можем начинать 1-й тур», — приводит слова Асхабадзе «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.