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Экс-директор «Чертаново» Ларин оценил игру Зиньковского за «Спартак» в текущем сезоне РПЛ

Экс-директор «Чертаново» Ларин оценил игру Зиньковского за «Спартак» в текущем сезоне РПЛ
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, в данный момент работающий в самарских «Крыльях Советов», высказался об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зиньковский? Он сейчас твёрдый игрок основного состава «Спартака». Но в голову тренера не влезешь, у него своё мнение. Мне легко говорить, но тренеру виднее», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, 27-летний полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский провёл 17 матчей в составе московского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола. «Спартак» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 18 матчах.

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