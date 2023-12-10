Экс-директор «Чертаново» Ларин оценил игру Зиньковского за «Спартак» в текущем сезоне РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин, в данный момент работающий в самарских «Крыльях Советов», высказался об игре полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зиньковский? Он сейчас твёрдый игрок основного состава «Спартака». Но в голову тренера не влезешь, у него своё мнение. Мне легко говорить, но тренеру виднее», — приводит слова Ларина Metaratings.

Напомним, 27-летний полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский провёл 17 матчей в составе московского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола. «Спартак» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 18 матчах.