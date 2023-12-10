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Игрок «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, как обстоят дела с продлением контракта

Игрок «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, как обстоят дела с продлением контракта
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Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, как обстоят дела с продлением контракта.

«Как обстоят дела с продлением контракта с «Интером»? Надеюсь, что скоро он будет продлён, скорее всего, к Рождеству, но осталось совсем немного времени», — приводит слова Мартинеса DAZN.

26-летний форвард перешёл в итальянскую команду летом 2018 года из «Расинга» и имеет контракт с «Интером» до 30 июня 2026 года, однако, по информации СМИ, в скором времени соглашение будет продлено.

Мартинес в нынешнем сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 100 млн.

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