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«Краснодар» ушёл лидером РПЛ на зимнюю паузу, «Зенит» отстаёт на два очка

Сегодня, 10 декабря, состоялись заключительные матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед зимнем перерывом.

По итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Сине-бело-голубые отстают от «быков» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Также рядом находятся московский «Локомотив» (31 очко), московский «Спартак» (30 очков), самарские «Крылья Советов» (29 очков) и казанский «Рубин» (29 очков).

В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 11 очками. Южане не могут одержать победу на протяжении шести матчей подряд. В активе калининградской команды 13 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте.

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.