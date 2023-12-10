«Краснодар» впервые в истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ

Сегодня, 10 декабря, проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра началась в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

Таким образом, «Краснодар» впервые в своей истории ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ. Ранее «быкам» ещё не покорялось подобное достижение.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.