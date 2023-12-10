«Краснодар» — первый клуб не из Москвы и Санкт-Петербурга, ушедший лидером на паузу

Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра началась в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

«Краснодар» стал первым клубом, не представляющим Москву и Санкт-Петербург, ушедшим на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионата с момента перехода на «осень-весна».

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.