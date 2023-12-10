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«Краснодар» набрал 38 очков после 18 матчей. В прошлом сезоне было 26

«Краснодар» набрал 38 очков после 18 матчей. В прошлом сезоне было 26
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Сегодня, 10 декабря, состоялись заключительные матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед зимнем перерывом.

«Краснодар» уходит на паузу в чемпионате на первой строчке турнирной таблицы. В активе «быков» 38 очков после 18 сыгранных матчей. На том же отрезке в сезоне-2022/2023 краснодарцы имели в своём активе 26 очков. За 12 следующих игр подопечные Владимира Ивича набрали 22 очка и закончили чемпионат на шестом месте.

На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.

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