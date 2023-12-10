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Акинфеев после поражения от «Краснодара» сфотографировался с воспитанниками «быков»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после поражения в матче 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) сфотографировался с воспитанниками «быков».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Акинфеев, несмотря на проигрыш, где пропустил мяч на последних минутах, сфотографировался с воспитанниками футбольной академии «Краснодара».

Напомним, на 90+1-й минуте Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, покатив мяч на Никиту Кривцова, который сильным ударом пробил Игоря и стоявшего рядом Милана Гаича.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером с 38 очками. ЦСКА же находится на восьмом месте с 28 очками. Главными преследователями «быков» являются «Зенит» (36), «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29) и «Рубин» (28).