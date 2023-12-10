Созин: почему Федотов не делал замены с «Краснодаром»? Игроки наелись, стали выпадать

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин задал вопрос, почему главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не сделал замены в матче 18-го тура МИР РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

«Не скажу, что «Краснодар» прям наиграл на эту победу. Но и ЦСКА на неё не наиграл. Конечно, Федотову виднее, но я не понимаю, почему он не делал замены в игре с «Краснодаром» раньше? Чалов не отрабатывал, Обляков устал, да в принципе игроки наелись и стали выпадать. Неужели это было незаметно? Или там даже свежие игроки в запасе настолько плохи, что их лучше не выпускать? Конечно, Федотов видит их на тренировках, он знает, кто на что способен, но со стороны кажется, что замены нужны были раньше. И я понимаю, почему замен не было с «Ростовом» – в снежный матч зайти тяжело, да и счёт команду устраивал. Но сегодня – не понимаю.

При этом тревожный звоночек для ЦСКА был уже после штрафного Сперцяна. Но тогда повезло. А потом уже нет. И это уже тенденция: ЦСКА в концовке пропустил от «Зенита», «Спартака», «Факела», «Краснодара» – почти во всех этих матчах команда упустила победы в концовках, в Краснодаре – упустила ничью. Так за призовые места не борются», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.