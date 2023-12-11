«Абаскаль или Мостовой? Выбираю второго». Быстров о том, кто должен тренировать «Спартак»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал, что при условии выбора между бывшим игроком красно-белых и сборной России Александром Мостовым и нынешним тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем назначил бы главным тренером красно‑белых россиянина.

«Кто станет чемпионом? «Зенит» был и будет фаворитом, а кто навяжет борьбу — хотелось бы, чтобы таких клубов было больше. «Спартак» не сможет навязать борьбу, потому что у них Абаскаль. Если выбирать между Абаскалем и Мостовым, я бы выбрал Мостового, я его хотя бы знаю», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Московский «Спартак» по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.