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Титов: Абаскаль получил по заслугам, а Бериша — нет

Титов: Абаскаль получил по заслугам, а Бериша — нет
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о ситуации с главным тренером команды Гильермо Абаскалем и игроком «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Эмоции, да, но здесь была провокация. Все знают, кто такой Бериша. Он уже давно в чемпионате. Сколько было провокаций, просто Абаскаля, видимо, не предупредили, что такое может быть. Один спровоцировал, другой повёлся на эту провокацию и получил.

Абаскаль получил по заслугам, а другой — нет, к сожалению. Есть регламент, если идёт провокация, там могут дать только жёлтую карточку. В этом случае надо было вводить какую-то новую статью, потому что это смотрится некрасиво», — приводит слова Титова «РИА Новости».

Напомним, в матче 17-го тура МИР РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (2:1) Бериша отдал голевую передачу шведой на Гамида Агаларова, который открыл счёт в игре. Вскоре Бернард побежал в сторону центрального сектора, где возле Абаскаля прыгнул двумя ногами вперёд. Испанец не сдержался и толкнул игрока в спину.

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