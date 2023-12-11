Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал погодные условия в декабре «антифутбольными»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал ничейный результат встречи с московским «Динамо».

«Конечно, могли рассчитывать на большее. Мы стараемся играть на победу, тем более дома при болельщиках. Рассчитывали на что-то большее, но определённые ограничения были для той и для другой команды. Несмотря на антифутбольные погодные условия в декабре, сегодня был достаточно боевой матч, как по мне, с обилием моментов», — приводит слова Асхабадзе «РИА Новости Спорт».

10 декабря завершилась встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Команды сыграли вничью — 1:1.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.