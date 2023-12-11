«Он вернул большой футбол в Калининград». «Балтика» поблагодарила бывшего гендиректора

Председатель попечительского совета ФК «Балтика» Илья Мясников прокомментировал увольнение теперь уже бывшего генерального директора клуба Кирилла Волженкина. Ранее стало известно, что специалист уволился по собственному желанию. На освободившееся место был назначен Равиль Измайлов, ранее занимавший должность генерального директора в «Пари НН».

«Кирилл Сергеевич добился на своём посту выдающихся результатов, вернул большой футбол в Калининград. Это стало настоящим праздником для всего региона, который калининградцы ждали четверть века. Искренне благодарны Кириллу Сергеевичу за проделанную работу, желаем ему новых побед и достижений в дальнейшей деятельности», – приводит слова Мясникова пресс-служба «Балтики».