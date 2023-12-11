В «Оренбурге» рассказали, останется ли Деограсия главным тренером команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Давиду Деограсии.

«Возможный уход Деограсии? У Давида есть кредит доверия, и он остаётся главным тренером «Оренбурга», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После первой части нынешнего сезона «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 2 марта.

50-летний Давид Деограсия возглавил команду в августе после отставки главного тренера Иржи Ярошика. Ранее испанский специалист работал в академии «Оренбурга».