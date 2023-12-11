Президент «Оренбурга»: многие наши игроки слишком восприимчивы к интересу других клубов

Президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин высказался о возможных изменениях в составе команды в зимнее трансферное окно.

«Что касается усиления в зимнее трансферное окно, то, безусловно, будем что-то думать. Многие наши игроки слишком восприимчивы к некоему интересу со стороны других клубов: топовых, иностранных и так далее. Но для многих это просто иллюзии. Пусть они просто остынут от этого. Всё зависит от того, кого заберут и какие денежные средства у нас появятся от продаж. Просто так отдавать мы не собираемся», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 сыгранных туров РПЛ «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место. Подопечные Давида Деограсии имеют в своём активе 15 очков.