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Экс-тренер «Сочи»: Кокорин — топ-нападающий, умеет на поле почти всё

Экс-тренер «Сочи»: Кокорин — топ-нападающий, умеет на поле почти всё
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Бывший тренер «Сочи» Мурат Искаков высказался о нападающем Александре Кокорине, с которым пересекался в южном клубе. Напомним, Кокорин сейчас выступает в составе кипрского «Ариса» и является одним из лучших игроков своей команды. Искаков входит в тренерский штаб Владимира Федотова в ПФК ЦСКА.

«На какие футбольные качества Кокорина делали ставку в «Сочи»? Для меня Саша — топ-нападающий. Умеет на поле почти всё. Всем стало спокойнее от того, что у нас появился такой сильный форвард. Сразу подумали: теперь точно выполним задачу и останемся в РПЛ. Кокорин нам в этом очень помог. Не только голами: много общался с ребятами вне поля, наставлял, на ходу корректировал», — приводит слова Мурата Искакова Sport24.

Стоит отметить, что Александр Кокорин ещё до перехода в «Арис» уехал из России в итальянскую «Фиорентину». Однако закрепиться в чемпионате Италии россиянин не сумел.

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