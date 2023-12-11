«Получилось не по-людски». Тренер ЦСКА — о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Тренер ПФК ЦСКА Мурат Искаков, входящий в штаб Владимира Федотова, высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит». По его словам, Фернандес обещал Федотову помочь армейцам в концовке прошлого сезона, но в конечном итоге перешёл в стан принципиального соперника.

«Федотов с ним разговаривал зимой, на сборах, когда возник вариант вернуть Марио: «Давай, приезжай. Поможешь нам в концовке чемпионата». Он: «Приеду, буду тренироваться, посмотрите как раз, в каком я состоянии». Потом всё затянулось. Мне уже показалось: у Марио есть ещё один контракт, который мы не видим. Видимо, эта затяжка была нужна, чтобы выбить условия.

По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по-людски. Не хочу оскорблять Марио, но я бы не поступил как он», — приводит слова Искакова Sport24.

Напомним, Марио Фернандес подписал контракт с «Зенитом» в июле 2023 года. Соглашение заключено по схеме «1+1» — один год фактического контракта плюс возможность пролонгации ещё на сезон. Ранее Фернандес выступал за московский ПФК ЦСКА в период с 2012 по 2022 год и был одним из лидеров команды.