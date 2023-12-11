Титов: не знаю, кто такой Рибалта. Зачем сейчас платить огромные деньги иностранцу?

Ветеран «Спартака» Егор Титов считает, что экс-директор «Зенита» Хавьер Рибалта — не тот специалист, который нужен красно-белым.

«Я вообще не знаю, кто это, честно. Мне эта тема неинтересна. До этого тоже был иностранец, англичанин какой-то. Если берут Рибалту, то для чего? Чтобы он набрал сюда иностранцев? А как им объяснять, что у нас нет еврокубков? У себя во дворе — я имею в виду наш чемпионат — мы и сами можем разобраться. Есть люди, знающие российский футбол от и до, в том числе Первую лигу, ФНЛ-2. Они в состоянии разобраться на нашем рынке. Зачем в нынешних условиях нанимать иностранца и платить ему огромные деньги — я не понимаю. Если бы «Спартак» был железно на первом месте и готовился к Лиге чемпионов — тогда да, нужно было бы серьёзное усиление. Возможно, европеец с этим лучше разобрался бы. Но, например, Романцев сам знал, подходит ему футболист или нет. Он давал задание: этот игрок мне нужен. И тогда уже в процесс включались помощники, начальник команды. Спортивных директоров в 1990-е и не было. Повторюсь, у меня большие сомнения в том, нужен ли «Спартаку» Рибалта или другой менеджер из-за рубежа. Ладно, иностранец футболист или тренер, но, чтобы ещё и спортивным директором ставить иностранца — это уже перебор», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.