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Тренер «Динамо» Личка: первый сбор пройдёт в Катаре, ещё два — в Турции

Тренер «Динамо» Личка: первый сбор пройдёт в Катаре, ещё два — в Турции
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как бело-голубые будут проводить подготовку к возобновлению сезона-2023/2024.

«Первый сбор у нас пройдёт в Катаре, потом ещё два состоятся в Турции. На них полетят все игроки первой команды, которые должны продолжать сыгрываться и доводить взаимодействия на поле до автоматизма. Возможно, кто-то ещё придёт из новичков, но это один-два человека максимум», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьем месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Лички сыграют с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта.

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