Мама Рабьо: «Ювентус» и Адриен договорились о продлении контракта? Это неправда

Вероника Рабьо, являющаяся матерью и агентом полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, опровергла информацию СМИ о том, что французский хавбек договорился с туринцами о продолжении сотрудничества.

«Ювентус» договорился с Адриеном о продлении? Это неправда. Адриен ещё ничего не решил. Я не в восторге от фейковых историй о контракте моего сына, которые раз за разом появляются в прессе» — приводит слова Вероники Рабьо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на ANSA.

Рабьо выступает за «Ювентус» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне хавбек провёл за «бьянконери» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно, что «Ювентус» намерен подписать полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова.