«Всё будет хорошо». Член совета директоров «Динамо» — о продлении контракта Шунина

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о том, что голкипер бело-голубых Антон Шунин обошёл по количеству матчей за клуб легендарного Льва Яшина.

«Антона Шунина хочется поздравить с его очередным достижением. Он никогда не менял динамовскую футболку на футболку другого клуба. Антон — очень большой профессионал. Думаю, это позволит ему продолжать игровую карьеру и ставить новые рекорды. Начались ли переговоры по новому контракту? Всё будет хорошо», — приводит слова Гафина ТАСС.

Напомним, в игре с «Факелом» 10 декабря Антон Шунин провёл свой 359-й матч в составе бело-голубых. Он обошёл по количеству игр легенду клуба Льва Яшина, который сыграл за «Динамо» 358 матчей.

36-летний Антон Шунин является воспитанником «Динамо». Он присоединился к основной команде бело-голубых в начале 2007 года. За «Динамо» Шунин провёл «на ноль» 124 матча. В составе команды он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России (2008, 2021/2022).