Goal: «Палмейрас» требует от «Зенита» гарантию перевода денег для трансфера Артура

Бразильский «Палмейрас» близок к продаже игрока команды Артура в «Зенит» за € 15 млн, однако клуб требует от сине-бело-голубых гарантию перевода денег для осуществления трансфера, сообщает Goal.

Бразильский клуб не хочет остаться без денег из-за санкций, которые введены против российских команд. Поэтому требует гарантий, и при этом «Палмейрас» уверен, что получит компенсацию, если команда не выполнит свои обязательства. Кроме того, в соглашении будет предусмотрен высокий штраф за просрочку платежа, что вынуждает «Зенит» быть пунктуальным с оплатой.

При этом «Палмейрас» работает над тем, чтобы включить в контракт оплату, произведённую без прохождения через российские банки, чтобы не зависеть от процедур, которые вызвали проблемы у других бразильских команд.