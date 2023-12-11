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«Все мы понимаем, кто такой Романцев». Игрок «Пари НН» Трошечкин — о роли Олега в клубе

«Все мы понимаем, кто такой Романцев». Игрок «Пари НН» Трошечкин — о роли Олега в клубе
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин рассказал о том, какую роль в нижегородском клубе играет легендарный российский тренер Олег Романцев.

«Про роль Олега Романцева в «Пари НН» уже можно что-то сказать? Присутствие рядом с клубом такого человека, конечно, накладывает свой отпечаток. Мы понимаем, что это за фигура, сколько Романцев сделал для российского футбола.

Он будет как-то команде помогать? Наверное. Но пока мне трудно что-то сказать. Он пришёл совсем недавно. А мы — люди, которым просто об этом сообщат», — приводит слова Трошечкина «РБ Спорт».

Напомним, 1 декабря генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил о назначении Олега Романцева на пост советника клуба. Позже он рассказал, что идея пригласить прославленного российского футбольного деятеля пришла губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

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