Анчелотти: «Реал» всегда претендует на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об амбициях своей команды в самом престижном европейском клубном турнире.

«Реал» из-за своей великой истории всегда является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Мы отлично выступили в группе. Да, выиграть этот турнир всегда непросто, но у нас есть необходимые качества для того, чтобы бороться до самого конца и быть конкурентоспособными», – приводит слова Анчелотти As.

Мадридская команда является 14-кратным победителем Лиги чемпионов. В последний раз «сливочные» поднимали над головой кубок в сезоне-2021/2022, обыграв в решающем матче «Ливерпуль» (1:0).

Напомним, «Реал» сумел досрочно выйти в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Команда Анчелотти набрала максимальные 15 очков после пяти туров. В последнем матче группового этапа мадридцы на выезде сыграют с берлинским «Унионом». Встреча состоится во вторник, 12 декабря.