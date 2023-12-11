У «Спартака» есть третий кандидат на пост спортивного директора. Он работал в Ла Лиге

«Спартак» рассматривает на пост спортивного директора клуба ещё одного кандидата, помимо бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты и ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Третий кандидат — испанец. Последним местом его работы был клуб Ла Лиги. На этой неделе он прилетит в Москву для переговоров с руководством «Спартака», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года, а Рибалта является основным кандидатом на эту должность. Специалист занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год. Также сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала.

Кроме того, ранее появилась информация, что решение о том, продолжит ли работу в «Спартаке» нынешний главный тренер команды Гильермо Абаскаль или клуб начнёт поиски нового тренера, будет зависеть от нового спортивного директора красно-белых.