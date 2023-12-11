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Нико Родригез является третьим кандидатом на пост спортивного директора в «Спартак»

Нико Родригез является третьим кандидатом на пост спортивного директора в «Спартак»
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Бывший функционер испанской «Гранады» Нико Родригез является третьим кандидатом на пост спортивного директора в московский «Спартак», сообщает журналист Грант Гетадарян.

Родригез с лета 2022 года по осень 2023-го работал в должности спортивного директора в испанской «Гранаде», которая на данный момент после 15 сыгранных матчей Ла Лиги располагается в зоне вылета на 19-м месте с семью очками.

При этом Нико работал в качестве спортивного директора в испанских «Эльче», «Хетафе», «Альбасете», «Спортинге» из Хихона, «Лас-Пальмасе» и «Алькорконе».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что красно-белые рассматривают три варианта на должность спортивного директора клуба. Другими двумя вариантами являются Хавьер Рибалта, который работал в «Зените», а также Томаш Амарал, работавший в португальской «Бенфике».

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