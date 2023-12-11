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Игорь Федотов оценил работу судей в первой части сезона РПЛ

Игорь Федотов оценил работу судей в первой части сезона РПЛ
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судей Российской Премьер-Лиги в первой части сезона.

«Сравнивать судейство в нынешнем и прошлом сезонах нет смысла. В предыдущем чемпионате каждый тур был скандал, и это наследие от Александра Егорова, которого сегодня убрали из «Уфы». Нынешний же период, с июня по декабрь, — очень хороший для судейства и департамента. Его нужно запомнить. И, я считаю, все выпады про плохое судейство — это попытка подрыва департамента для каких-то отдельных целей. Никак не для улучшения уровня судейства», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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