РПЛ заняла 15-е место в списке самых посещаемых лиг Европы

МИР Российская Премьер-Лига заняла 15-е место в списке самых посещаемых чемпионатов Европы, сообщает Metaratings.

По информации источника, матчи первой части сезона-2023/2024 РПЛ посещали в среднем 10 665 человек. По этому показателю РПЛ уступает по посещаемости высшим лигам Бельгии (10 744), Швейцарии (11 422), Турции (11 774) и Польши (11 862).

Европейским лидером посещаемости в Европе на данный момент является немецкая Бундеслига, на матчи которой в среднем ходит 39 821 зритель.

Далее в топ-10 входят английская Премьер-лига (38 198), Серия А (30 773), Ла Лига (28 758), Бундеслига 2 (28 234), французская Лига 1 (26 570), английский Чемпионшип (22 838), нидерландская Эредивизия (19 196) и шотландский Премьершип (16 859).