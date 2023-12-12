Ерохин отреагировал на информацию о возможном уходе из «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал информацию о том, что сине-бело-голубые готовы расстаться с ним в ближайшее трансферное окно.

«Ничего не могу сказать. До меня такие слухи не доходили», — приводит слова Ерохина «Спорт день за днём».

Напомним, ранее появилась информация о том, что сине-бело-голубые попытаются расстаться с российскими футболистами Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 34-летний Александр Ерохин принял участие в 18 матчах за «Зенит» во всех официальных турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. 29-летний Алексей Сутормин провёл 12 игр и отдал две результативных передачи.

По итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).